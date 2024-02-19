МО РФ сообщило о срыве восьми попыток ротации ВСУ на южнодонецком направлении

По его данным, ударами бомбардировочной авиации, артиллерии и тяжелыми огнеметными системами поражены опорные пункты и места скопления живой силы 58-й мотопехотной бригады и 127-й бригады теробороны в районах Урожайного и Приютного. Уничтожены 14 пунктов временной дислокации, 4 пункта управления беспилотной авиацией и два полевых склада боеприпасов.