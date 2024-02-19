19 взрослых и 6 детей пострадали в ДТП в Иркутске и районе за неделю

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, в 19 дорожно-транспортных происшествиях в Иркутске и районе за минувшую неделю пострадали люди: травмы различной степени тяжести получили 25 человек: из них 19 взрослых и 6 детей. Ещё 1 человек погиб.