19 взрослых и 6 детей пострадали в ДТП в Иркутске и районе за неделю

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, в 19 дорожно-транспортных происшествиях в Иркутске и районе за минувшую неделю пострадали люди: травмы различной степени тяжести получили 25 человек: из них 19 взрослых и 6 детей. Ещё 1 человек погиб.
Среди дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими за прошедшую неделю 9 произошли из-за столкновений транспортных средств, 9 — из-за наездов на пешеходов и 1 — из-за съезда с дороги. Сотрудники ГИБДД призывают автомобилистов быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим и правила безопасной дистанции.