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Саперы приступили к разминированию зданий в Авдеевке

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Военнослужащие инженерных подразделений группировки войск «Центр» приступили к разминированию дорог и зданий в Авдеевке, сообщили в Минобороны.
Источник: РИА "Новости"

«Инженерные подразделения группировки войск “Центр” приступили к ликвидации минной опасности на территории города Авдеевка, который накануне был освобожден от националистических подразделений ВСУ», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, российские военные инженеры проводят обследование дорог и прилегающих к ним территорий. Отдельные группы саперов приступили к исследованию уцелевших домов, придомовых территорий и объектов городской инфраструктуры на предмет наличия взрывоопасных предметов, мин-ловушек, фугасов или неразорвавшихся боеприпасов.

«Ежедневно проводится разведка дорог и остальные виды инженерного обеспечения. В основном мины старого советского производства. Также присутствует натовское вооружение — очень много присутствует. Плотное минирование — смешанные типы минных заграждений. Также есть мины-ловушки», — рассказал командир инженерного взвода с позывным Усман.

Отмечается, что за прошедшие сутки саперами в черте города был разминирован мост, под которым находились закладка из противотанковых мин и заряд тротила с дистанционным взрывателем. Также накладными зарядами на месте уничтожено более 80 взрывоопасных предметов и неразорвавшихся боеприпасов.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.