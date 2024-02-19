Саперы приступили к разминированию зданий в Авдеевке

«Инженерные подразделения группировки войск “Центр” приступили к ликвидации минной опасности на территории города Авдеевка, который накануне был освобожден от националистических подразделений ВСУ», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, российские военные инженеры проводят обследование дорог и прилегающих к ним территорий. Отдельные группы саперов приступили к исследованию уцелевших домов, придомовых территорий и объектов городской инфраструктуры на предмет наличия взрывоопасных предметов, мин-ловушек, фугасов или неразорвавшихся боеприпасов.
Отмечается, что за прошедшие сутки саперами в черте города был разминирован мост, под которым находились закладка из противотанковых мин и заряд тротила с дистанционным взрывателем. Также накладными зарядами на месте уничтожено более 80 взрывоопасных предметов и неразорвавшихся боеприпасов.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.