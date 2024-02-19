Саперы приступили к разминированию зданий в Авдеевке

Отмечается, что за прошедшие сутки саперами в черте города был разминирован мост, под которым находились закладка из противотанковых мин и заряд тротила с дистанционным взрывателем. Также накладными зарядами на месте уничтожено более 80 взрывоопасных предметов и неразорвавшихся боеприпасов.