В Приморье в столкновении кроссовера и фуры погибли два человека

Серьёзная авария произошла в районе посёлка Руднево, расположенного в ЗАТО Фокино. Участниками ДТП стали грузовик с луком и легковой автомобиль. В результате столкновения фура опрокинулась, а кроссовер вылетел в кювет.
Прокуратура Фокина поставила на контроль доследственную проверку по факту ДТП со смертельным исходом. Предварительно установлено что 19 февраля в районе 101 км автодороги Владивосток — Находка — порт Восточный 63-летний водитель Nissan Xtrail не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком Toyota ToyoAce.
Передняя половина Xtrail фактически была уничтожена.
Мужчина-водитель и его 53-летняя пассажирка погибли.
Надзорное ведомство поставило на контроль установление обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты доследственной проверки.