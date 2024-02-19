В Приморье в столкновении кроссовера и фуры погибли два человека

Прокуратура Фокина поставила на контроль доследственную проверку по факту ДТП со смертельным исходом. Предварительно установлено что 19 февраля в районе 101 км автодороги Владивосток — Находка — порт Восточный 63-летний водитель Nissan Xtrail не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком Toyota ToyoAce.