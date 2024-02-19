Массовое ДТП с пострадавшими устроил пьяный свердловчанин без прав

Водителя Land Rover проверили на состояние опьянения, результат оказался положительный. По факту ДТП мужчина пояснить ничего не смог. Теперь ему придется отвечать за вождение без прав и не соблюдение дистанции. Также сотрудники ГИБДД отметили снежные валы и накат на дороге, где случилась авария.