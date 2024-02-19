Массовое ДТП с пострадавшими устроил пьяный свердловчанин без прав

Как сообщает УГИБДД по Свердловской области, авария произошла 18 февраля около у дома 24 по улице Быкова. Водитель Land Rover — 34-летний мужчина, не имеющий водительского удостоверения, не выдержал безопасную дистанцию и врезался во впереди ехавший Chevrolet Niva. Затем Land Rover отбросило на Ford Fusion, который следовал по встречной полосе.
В результате ушибы получили 59-летняя женщина-водитель Ford и ее пассажир, а также 5-летний ребенок из Chevrolet Niva. Всех пострадавших осмотрели медики, после чего отпустили домой.
Водителя Land Rover проверили на состояние опьянения, результат оказался положительный. По факту ДТП мужчина пояснить ничего не смог. Теперь ему придется отвечать за вождение без прав и не соблюдение дистанции. Также сотрудники ГИБДД отметили снежные валы и накат на дороге, где случилась авария.