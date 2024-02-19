В Красноярском крае пьяный водитель пытался дать взятку сотруднику ГИБДД

Сотрудники заметили на дороге подозрительную «Ладу». Машину заносило из стороны в сторону. Тогда дорожные полицейские и решили остановить автомобиль. Водитель оказался пьяным. И когда на него составляли протокол, достал из кармана куртки 3300 рублей. Деньги он положил на панель патрульного автомобиля.