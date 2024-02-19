В Красноярском крае пьяный водитель пытался дать взятку сотруднику ГИБДД

Сотрудники заметили на дороге подозрительную «Ладу». Машину заносило из стороны в сторону. Тогда дорожные полицейские и решили остановить автомобиль. Водитель оказался пьяным. И когда на него составляли протокол, достал из кармана куртки 3300 рублей. Деньги он положил на панель патрульного автомобиля.
Дорожные полицейские предупредили мужчину, что это уголовная ответственность, но убрать деньги он отказался. Тогда на место приехала уже следственно-оперативная группа.
Теперь мужчине грозит до года лишения свободы за дачу взятки сотруднику. Также его могут лишить прав на срок до двух лет.