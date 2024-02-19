Пассажиры устроили дебош на борту самолета Сургут — Екатеринбург

Как сообщает МВД в telegram-канале, мужчин выпроводили в здание аэропорта, в служебное помещение транспортной полиции. Выяснилось, что они возвращались домой с вахты. В ожидании самолета мужчины распивали крепкий алкоголь в стерильной зоне аэропорта, а затем поссорились.
На предложение пройти освидетельствование на состояние опьянения один из них ответил отказом, выразившись при этом в адрес полицейских нецензурной бранью. Второй согласился — показания алкотестера составили 0,658 мг/л. Ему предстоит уплатить штраф за пребывание в общественном месте в пьяном виде.
Второй получит штраф за мелкое хулиганство. При этом факт нецензурной брани в адрес полицейских был выделен в отдельное производство, материалы проверки в ближайшее время будут направлены в следственные органы. До вытрезвления мужчин поместили в специальное помещение для задержанных лиц.