Пассажиры устроили дебош на борту самолета Сургут — Екатеринбург

Второй получит штраф за мелкое хулиганство. При этом факт нецензурной брани в адрес полицейских был выделен в отдельное производство, материалы проверки в ближайшее время будут направлены в следственные органы. До вытрезвления мужчин поместили в специальное помещение для задержанных лиц.