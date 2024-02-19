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Пассажиры устроили дебош на борту самолета Сургут — Екатеринбург

В Сургуте двое мужчин устроили скандал на борту самолета, готовящегося вылететь в Екатеринбург. Они ругались, оскорбляли друг друга, кричали, а на замечания стюардов не реагировали. В результате командир воздушного судна принял решение отказать буйным пассажирам в перелете.

Как сообщает МВД в telegram-канале, мужчин выпроводили в здание аэропорта, в служебное помещение транспортной полиции. Выяснилось, что они возвращались домой с вахты. В ожидании самолета мужчины распивали крепкий алкоголь в стерильной зоне аэропорта, а затем поссорились.

На предложение пройти освидетельствование на состояние опьянения один из них ответил отказом, выразившись при этом в адрес полицейских нецензурной бранью. Второй согласился — показания алкотестера составили 0,658 мг/л. Ему предстоит уплатить штраф за пребывание в общественном месте в пьяном виде.

Второй получит штраф за мелкое хулиганство. При этом факт нецензурной брани в адрес полицейских был выделен в отдельное производство, материалы проверки в ближайшее время будут направлены в следственные органы. До вытрезвления мужчин поместили в специальное помещение для задержанных лиц.

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