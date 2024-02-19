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В Новосибирской области мужчины украли почти тонну угля

В Новосибирской области поймали мужчин, укравших уголь из вагона.
Источник: ГУ МВД

В Новосибирской области мужчины украли около тонны угля из вагона. Инцидент произошел в Барабинском районе. Известно, что подозреваемым 34 и 62 года. Они предлагали жителям Барабинска купить топливо.

— Когда покупатель был найден, ночью они забрались на вагон, в котором перевозился уголь, и сбросили на землю чуть более тонны груза. Сложив похищенное в мешки, перевезли их покупателю, — сообщили в пресс-службе УТ МВД по СФО.

Мужчинам заплатили две тысячи рублей. Деньги они потратили на алкоголь и продукты.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье совершение кражи группой лиц по предварительному сговору. Мужчинам грозит до 5 лет лишения свободы.