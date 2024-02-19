В Новосибирской области мужчины украли почти тонну угля

В Новосибирской области мужчины украли около тонны угля из вагона. Инцидент произошел в Барабинском районе. Известно, что подозреваемым 34 и 62 года. Они предлагали жителям Барабинска купить топливо.
— Когда покупатель был найден, ночью они забрались на вагон, в котором перевозился уголь, и сбросили на землю чуть более тонны груза. Сложив похищенное в мешки, перевезли их покупателю, — сообщили в пресс-службе УТ МВД по СФО.
Мужчинам заплатили две тысячи рублей. Деньги они потратили на алкоголь и продукты.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье совершение кражи группой лиц по предварительному сговору. Мужчинам грозит до 5 лет лишения свободы.