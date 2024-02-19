Тело мужчины нашли при разборе завалов в Акмолинской области

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, сегодня утром в селе Енбек Аккольского района Акмолинской области в частном жилом доме произошел пожар на площади 65 квадратных метров. В 08.18 пожар был ликвидирован.
«В ходе разбора завалов на месте пожара обнаружено тело гражданина 1966 года рождения», — отметили в ДЧС Акмолинской области.
Причина пожара устанавливается.
Напомним, пожар начался около 04.45. В борьбе с огнем были задействованы 7 человек личного состава и 2 единицы техники ДЧС региона. Возгорание локализовали к 06.55.
Что делать при пожаре?
На официальном сайте «Электронного правительства» даны рекомендации по поведению во время пожара.
Так, специалисты советуют:
- закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
- уходите от огня; не пользуйтесь лифтом;
- не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
- не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав «101», или в службу спасения, набрав «112».