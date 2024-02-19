Тело мужчины нашли при разборе завалов в Акмолинской области

В результате пожара в селе Енбек Акмолинской области погиб один человек. Тело 58-летнего мужчины было обнаружено при разборе завалов, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.