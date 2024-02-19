В Красноярском крае осудили «поддельного» охранника детского лагеря

В Шарыпове осудили «поддельного» охранника, который работал в детском оздоровительном лагере. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.
Летом прошлого года 68-летний мужчина искал подработку. Он хотел стать охранником, но для этого требуется пройти трехмесячные курсы и получить специальное удостоверение. Житель края решил «сократить путь» и купить необходимый для профессии документ.
— Услугу за 10 тысяч рублей он нашел в интернете и заполнил анкету. Спустя несколько минут ему перезвонили и попросили отправить по телефону копию паспорта и фотографии, — рассказали в ведомстве.
Лже-охранник устроился на работу в детский лагерь. Там нарушителя и выявили контролирующие органы — мужчина предъявил им поддельные документы во время проверки.
Мужчину признали виновным в приобретении, хранении и использовании заведомо поддельного удостоверения.