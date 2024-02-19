Бухгалтер художественной школы из Ангарска получила срок за мошенничество

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе прокуратуры Иркутской области, после этого обвиняемая предоставляла в банковскую организацию документы, в которых содержались сведения о том, что сумму излишне начисленных работникам средств перечислили ей же в качестве оплаты труда. Размер причиненного ущерба составил свыше 9 миллионов рублей.