Бухгалтер художественной школы из Ангарска получила срок за мошенничество

Главный бухгалтер художественной школы в Ангарске получила условный срок за мошенничество. Суд установил, что за период с 2021 по 2022 годы она вносила в документы фиктивную информацию о начислении повышенной зарплаты сотрудникам.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе прокуратуры Иркутской области, после этого обвиняемая предоставляла в банковскую организацию документы, в которых содержались сведения о том, что сумму излишне начисленных работникам средств перечислили ей же в качестве оплаты труда. Размер причиненного ущерба составил свыше 9 миллионов рублей.
В ходе рассмотрения уголовного дела обвиняемая частично возместила нанесённый ущерб. Однако это не помогло ей избежать судебного разбирательства. Женщину приговорили к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в 5 лет.