Омского военнослужащего отправили в колонию из-за наркотиков

Омский гарнизонный военный суд огласил обвинительный приговор Ивану Поварницыну. Военнослужащий вступил в сговор с помощью соцсети «Телеграм» с членом преступной группы. В августе прошлого года он забрал в указанном месте оптовую партию наркотиков.
После он осуществил три закладки этого вещества. В тот же день военнослужащего задержали сотрудники патрульно-постовой службы.
Кроме того, в ноябре 2023 года омич нашёл на остановке общественного транспорта наркотическое средство и присвоил его для личного потребления. На следующий день вещество изъяли.
Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима на 6,5 лет. Приговор в законную силу не вступил.