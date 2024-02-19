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Омского военнослужащего отправили в колонию из-за наркотиков

Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срое 6,5 лет.
Источник: Om1.ru

Омский гарнизонный военный суд огласил обвинительный приговор Ивану Поварницыну. Военнослужащий вступил в сговор с помощью соцсети «Телеграм» с членом преступной группы. В августе прошлого года он забрал в указанном месте оптовую партию наркотиков.

После он осуществил три закладки этого вещества. В тот же день военнослужащего задержали сотрудники патрульно-постовой службы.

Кроме того, в ноябре 2023 года омич нашёл на остановке общественного транспорта наркотическое средство и присвоил его для личного потребления. На следующий день вещество изъяли.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима на 6,5 лет. Приговор в законную силу не вступил.