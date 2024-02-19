В Красноярском крае женщину осудят за убийство сожителя из-за ссоры

В Красноярском крае следователи завершили расследование уголовного дела в отношении женщины, которая обвиняется в убийстве сожителя. Об этом рассказали в Следственном комитете.
В селе Черёмушки Каратузского района 46-летняя женщина нанесла смертельные травмы 34-летнему сожителю.
По информации СК, конфликт произошёл вечером 21 декабря 2023 года. Сожители на своей квартире в тот день распивали спиртные напитки. В какой-то момент мужчина необдуманно обвинил сожительницу в неверности. Женщину это разозлило, и она схватилась за нож и ударила мужчину в область грудной клетки. Мужчина погиб на месте.
Женщина сама сообщила о произошедшем в правоохранительные органы. Вину признала, находится под стражей.
Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
Ранее сообщалось о том, что в Абакане мужчина убил своего родственника и устроил ДТП, чтобы скрыть преступление.