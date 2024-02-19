В Красноярском крае женщину осудят за убийство сожителя из-за ссоры

По информации СК, конфликт произошёл вечером 21 декабря 2023 года. Сожители на своей квартире в тот день распивали спиртные напитки. В какой-то момент мужчина необдуманно обвинил сожительницу в неверности. Женщину это разозлило, и она схватилась за нож и ударила мужчину в область грудной клетки. Мужчина погиб на месте.