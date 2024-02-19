В Ташобласти автозаправка незаконно использовала природный газ на 37,5 млрд сумов

17 февраля в ходе рейда, проведенного «Узэнергоинспекцией» совместно с правоохранительными органами, а также специалистами газоснабжающего предприятия, на АГНКС, расположенной в Ташкентской области, был выявлен факт незаконного использования природного газа. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.