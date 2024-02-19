В Ташобласти автозаправка незаконно использовала природный газ на 37,5 млрд сумов

17 февраля в ходе рейда, проведенного «Узэнергоинспекцией» совместно с правоохранительными органами, а также специалистами газоснабжающего предприятия, на АГНКС, расположенной в Ташкентской области, был выявлен факт незаконного использования природного газа. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
В частности, при осмотре газопровода, проложенного к автозаправке, принадлежащей ООО «О. П. П.», обнаружена скрытая дополнительная сеть, благодаря которой расхищался природный газ.
По предварительным подсчетам, сумма ущерба, нанесенного интересам государства, составила 37 млрд 534 млн сумов (25 млн 23 тыс. кубометров природного газа).
В отношении правонарушителей оформлены соответствующие документы и переданы в правоохранительные органы.