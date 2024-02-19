Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В театре имени Джалиля отменили показ оперы из-за потопа

Деньги за билеты обещают вернуть.
Источник: Комсомольская правда

В Казани Татарский академический государственный театр оперы и балета имени Мусы Джалиля отменил показ оперы «Турандот». Причиной стал потоп. Показ должен был состояться в рамках Международного оперного фестиваля имени Ф. И. Шаляпина.

Как сообщили в Минкульте Татарстана, причина потопа уже устраняется.

«В самое ближайшее время коллеги оценят причиненный ущерб и необходимое время для полного восстановления последствий потопа», — уточнили в ведомстве.

Представитель Минкульта отдельно отметил, что билеты на сорванный показ можно будет вернуть по месту приобретения.

театр
несчастный случай