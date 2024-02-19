В театре имени Джалиля отменили показ оперы из-за потопа

В Казани Татарский академический государственный театр оперы и балета имени Мусы Джалиля отменил показ оперы «Турандот». Причиной стал потоп. Показ должен был состояться в рамках Международного оперного фестиваля имени Ф. И. Шаляпина.
Как сообщили в Минкульте Татарстана, причина потопа уже устраняется.
«В самое ближайшее время коллеги оценят причиненный ущерб и необходимое время для полного восстановления последствий потопа», — уточнили в ведомстве.
Представитель Минкульта отдельно отметил, что билеты на сорванный показ можно будет вернуть по месту приобретения.