Строителей Чусовского моста оштрафовали за ДТП на 900 тысяч рублей

Авария на железнодорожном перегоне Левшино — Голованово произошла в ноябре 2022 года. Водитель грузового автомобиля попытался проехать под путепроводом с поднятым кузовом. Само собой, у него ничего не вышло: он снес пролет и повредил рельсо-шпальную решетку. Движение поездов на время пришлось остановить, так что РЖД понесло убытки не только в связи с ремонтом.