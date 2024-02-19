В Перми из-за нескольких ДТП общественный транспорт отстает от графика на 30 минут

По информации городского департамента транспорта, на улицах города около 09:00 19 февраля произошло несколько ДТП с участием стороннего транспорта, которые привели к отставанию от графика нескольких автобусных маршрутов почти на 30 мин.
На ул. Чкалова в пробках стоят автобусы маршрутов № 11, № 13, № 27 и № 62, на ул. Куйбышева — автобусы № 45, № 50, № 63 и № 71, трамвай № 8.
На ш. Космонавтов и ул. Столбовой в пробках стоят автобусные маршруты № 3, № 4, № 19, № 30, № 36, № 55 и № 59.
Еще одно ДТП зафиксировано на бул. Гагарина в районе домов № 113 и № 113б. На движение общественного транспорта оно не повлияло.