КГБ Беларуси: ввод диверсантов осуществили сотрудники СБУ и погранслужбы Украины

В Комитете государственной безопасности Беларуси сообщили, что ввод диверсантов осуществлялся сотрудниками Службы безопасности, а также пограничной службы Украины. Об этом в эфире «Беларусь 1» рассказал начальник Следственного управления КГБ Константин Бычек.
По его словам, во время первоначальных следственных действий удалось установить, что задачу по заброске на белорусскую территорию средств поражения для совершения актов терроризма задержанные отец и сын Кабарчуки получили от сотрудников Службы безопасности Украины.
Бычек акцентировал внимание на том, что их ввод в Беларусь осуществлялся сотрудниками СБУ совместно с Государственной пограничной службой Украины. Говоря про последних, он добавил, что ими проводилась визуальная техническая разведка, чтобы обеспечить безопасный нелегальный переход государственной границы. В отношении задержанных завели уголовное дела по статье 13 и статье 289 Уголовного кодекса — приготовление к акту терроризма, а также по статье 358 УК — агентурная деятельность. Он также сказал, что подозреваемые сотрудничают со следствием и дают признательные показания.