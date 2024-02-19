КГБ Беларуси: ввод диверсантов осуществили сотрудники СБУ и погранслужбы Украины

Бычек акцентировал внимание на том, что их ввод в Беларусь осуществлялся сотрудниками СБУ совместно с Государственной пограничной службой Украины. Говоря про последних, он добавил, что ими проводилась визуальная техническая разведка, чтобы обеспечить безопасный нелегальный переход государственной границы. В отношении задержанных завели уголовное дела по статье 13 и статье 289 Уголовного кодекса — приготовление к акту терроризма, а также по статье 358 УК — агентурная деятельность. Он также сказал, что подозреваемые сотрудничают со следствием и дают признательные показания.