19-летний узбекистанец распространял религиозные материалы в Атырау

— Молодой человек, оказавшийся гражданином Республики Узбекистан, привлечен Специализированным судом по административным правонарушениям г. Атырау к административной ответственности по пункту 3 части 1 статьи 490 КоАП РК (нарушение законодательства Республики Казахстан о религиозной деятельности и религиозных объединениях) с наложением штрафа в размере 50 МРП, — сообщили в ДКНБ.