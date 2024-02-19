На юге ДНР предотвратили теракт с использованием британского дрона-камикадзе

«УФСБ России по ДНР совместно с подразделениями военной комендатуры и Росгвардии в Новоазовском районе республики перехвачен британский реактивный беспилотник-камикадзе Banshee Jet 80», — сообщили в управлении.
По данным силовиков, беспилотник нес на себе 7 кг взрывчатки. После контролируемой посадки дрона взрывотехники обезвредили боевую часть и уничтожили заряд на месте.
В результате расшифровки полетного задания установлено, что удар был нацелен на крупный объект гражданской инфраструктуры Мариуполя. БПЛА должен был совершить круг над Новоазовским районом и ударить по объекту со стороны Таганрогского залива.
Banshee Jet 80 — реактивный беспилотник, выпускаемый британской компанией Qinetic и используемый флотом Великобритании в качестве воздушной мишени. Согласно информации на сайте компании, радиус действия БПЛА превышает 100 км, максимальная скорость — 720 км/ч. В 2021 году Banshee были впервые запущены с авианосца Prince of Wales. В сообщении британского флота указывалось, что аппарат трудно обнаружить радаром, поэтому он хорошо подходит для тренировки отражения ракетной атаки.