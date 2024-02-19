На миллион тенге обокрали церковь в Костанае

Среди похищенного оказались несколько крестов, а также исповедальное Евангелие. Поскольку храм находится рядом с железнодорожным вокзалом, вор тут же решил скрыться, но когда понял, что полицейские его вычислили, выбросил свою добычу в мусорный бак.
«Полицейские задержали 58-летнего жителя Павлодара. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под арестом в следственном изоляторе», — рассказал замначальника управления полиции Костаная Ербол Карымсаков.
За кражу с проникновением павлодарцу грозит от двух до семи лет лишения свободы, с конфискацией имущества. Глава православной церкви Казахстана выразил благодарность за оперативное раскрытие кражи.