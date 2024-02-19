На миллион тенге обокрали церковь в Костанае

Среди похищенного оказались несколько крестов, а также исповедальное Евангелие. Поскольку храм находится рядом с железнодорожным вокзалом, вор тут же решил скрыться, но когда понял, что полицейские его вычислили, выбросил свою добычу в мусорный бак.