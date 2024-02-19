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Над Брянской областью сбили реактивный беспилотник

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Система ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа в небе над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
Источник: © РИА Новости

«Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Реактивный беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Брянским районом силами ПВО», — написал он.

Пострадавших и разрушений нет, добавил губернатор. На месте работают оперативные службы.

Информацию об уничтожении беспилотника подтвердили в Минобороны, уточнив, что это произошло примерно в 7:30.

Украинские войска регулярно обстреливают российские территории, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. В приграничных регионах действует желтый, повышенный уровень террористической опасности. В Брянской, Белгородской, Курской областях и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.