Над Брянской областью сбили реактивный беспилотник

«Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Реактивный беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Брянским районом силами ПВО», — написал он.
Пострадавших и разрушений нет, добавил губернатор. На месте работают оперативные службы.
Информацию об уничтожении беспилотника подтвердили в Минобороны, уточнив, что это произошло примерно в 7:30.
Украинские войска регулярно обстреливают российские территории, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. В приграничных регионах действует желтый, повышенный уровень террористической опасности. В Брянской, Белгородской, Курской областях и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.