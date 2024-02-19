Минкульт прокомментировал ДТП с участием служебного автомобиля Озодбека Назарбекова, сбившего велосипедиста в Андижане. Видео

Министерство культуры официально подтвердило участие служебного авто Озодбека Назарбекова в ДТП.
«Инцидент произошел около 17:00 часов 16 февраля в городе Карасу Андижанской области. Пострадавшего немедленно доставили в больницу, где врачи оказали ему неотложную медицинскую помощь. Установлено, что серьезных повреждений у пострадавшего нет, его здоровью ничто не угрожает», — говорится в сообщение Минкульта.
В связи с тем, что причиной ДТП стало пересечение дороги велосипедистом в неположенном месте, Минкульт просит пешеходов и водителей не нарушать правила дорожного движения и не подвергать риску свою и жизнь других людей.
«Дорога не прощает ошибок. Не позволяйте одной ошибке стать причиной сожалений на всю жизнь», — пишет пресс-служба ведомства.
Пресс-служба СБДД МВД пока не комментировала инцидент.