Белорусам назвали новую схему мошенников, связанную с разблокировкой iPhone

Белорусам назвали новую схему мошенников, которая связана с разблокировкой iPhone. Подробности озвучил агентству «Минск-Новости» участковый инспектор Советского РУВД Илья Гурский.
Сообщается, что в редакцию агентства написал житель Минска. Он сказал, что жене от его имени пришло сообщение, связанное с тем, что его iPhone потерялся, и ей нужно зайти в его учетную запись iCloud для помощи в поиске. Минчанин сказал, что как только супруга ввела присланные цифры, то ее телефон заблокировался, а через несколько минут пришло требование заплатить деньги за восстановление доступа. Мужчина говорит, что ничего не терял и ничего не писал.
По словам участкового инспектора, вероятнее всего, аккаунт в мессенджере был взломан, и мошенники написали минчанину от имени супруга, чтобы ввести в заблуждение и потребовать деньги. Он пояснил, что подобная схема мошенничества является одной из самых распространенных. Сначала злоумышленники взламывают чужой мессенджер и уже от имени пользователя просят его друзей войти в аккаунт iCloud.
Среди самых частых предлогов мошенник называют потерю телефону, необходимость удаления фото из iCloud. Участковый добавил, что в случае соглашения и авторизации в подставном «облаке», у злоумышленников сразу же появляется возможность через сайт icloud.com поменять пароль в Apple ID и заблокировать гаджет. После этого они начинают требовать деньги за его разблокировку.