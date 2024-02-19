Белорусам назвали новую схему мошенников, связанную с разблокировкой iPhone

Сообщается, что в редакцию агентства написал житель Минска. Он сказал, что жене от его имени пришло сообщение, связанное с тем, что его iPhone потерялся, и ей нужно зайти в его учетную запись iCloud для помощи в поиске. Минчанин сказал, что как только супруга ввела присланные цифры, то ее телефон заблокировался, а через несколько минут пришло требование заплатить деньги за восстановление доступа. Мужчина говорит, что ничего не терял и ничего не писал.