В Перми будут судить похитителя шариковых ручек

В ходе расследования выяснилось, что гражданин ранее уже совершил три кражи и одно мелкое хищение, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. Мужчина воровал капсулы для стирки, косметические средства, детское питание и электрическую зубную щетку. Все эти вещи он перепродавал. Общая сумма ущерба составила более 13 тысяч рублей.