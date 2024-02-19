В Перми будут судить похитителя шариковых ручек

44-летний житель Прикамья предстанет перед судом из-за своего пристрастия к воровству. Мужчину поймали на месте преступления, когда он пытался незаметно вынести из магазина 67 шариковых ручек. Сотрудники магазина и частного охранного предприятия смогли остановить похитителя и задержать до приезда полиции.
В ходе расследования выяснилось, что гражданин ранее уже совершил три кражи и одно мелкое хищение, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. Мужчина воровал капсулы для стирки, косметические средства, детское питание и электрическую зубную щетку. Все эти вещи он перепродавал. Общая сумма ущерба составила более 13 тысяч рублей.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу.