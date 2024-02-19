Как сообщает Центральное МСУТ СКР, утром 19 февраля 2024 год на жд станции Октябрьск во время проведения маневровых работ опрокинулись две пустые цистерны.
Ведомство начало доследственную проверку по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации жд транспорта ответственными лицами.
Выполняются восстановительные работы. Сызранская транспортная прокуратура также начала проверку обстоятельств этого происшествия.
На станцию Октябрьск направлен восстановительный поезд из Сызрани. Задержки движения других поездов нет, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.