Убийце журналистки Жанботы Толеген вынесли приговор в Грузии

Напомним, казахстанская журналистка была убита 21 мая 2023 года в Кахетии, в Грузии. Габриэл Хохобашвили обманом, с целью завладеть деньгами Жанботы Толеген, заставил ее поехать из Тбилиси в Кахетию и убил журналистку ударом кирпича по голове, а тело выбросил в реку.