Убийце журналистки Жанботы Толеген вынесли приговор в Грузии

Суд приговорил 50-летнего Габриэла Хохобашвили к 11 годам лишения свободы. Об этом сообщил фонд «НеМолчи.kz» на своей странице в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Суд изменил квалификацию и признал мотив «убийства с корыстной целью» недоказанным.
Отмечается, что прокурор дела не согласен с данным решением и будет подавать на апелляцию. Как говорится в сообщении, суд принял во внимание чистосердечное признание вины и наличие детей у преступника.
Напомним, казахстанская журналистка была убита 21 мая 2023 года в Кахетии, в Грузии. Габриэл Хохобашвили обманом, с целью завладеть деньгами Жанботы Толеген, заставил ее поехать из Тбилиси в Кахетию и убил журналистку ударом кирпича по голове, а тело выбросил в реку.