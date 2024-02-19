В зоне СВО погиб мобилизованный из Башкирии 23-летний Олег Бикмурзин

В Мишкинском районе Башкирии простились с погибшим в зоне специальной военной операции уроженцем деревни Митряево Олегом Бикмурзиным. О гибели мобилизованного сообщает местная администрации.
— Его друзья, одноклассники, земляки, представители власти, военкомата, — все собрались в этот день, чтобы разделить с родными героя боль и горечь утраты, —отметили в администрации района.
По словам близких, Олег Бикмурзин всегда был активным и жизнерадостным человеком, который не отступал от своих целей. Он был на хорошем счету и в школе, и колледже. В 2018 году молодой человек ушел служить в армию, а до частичной мобилизации работал вахтовиком.
Погиб стрелок 9 февраля. Ему было 23 года.