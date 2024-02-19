В зоне СВО погиб мобилизованный из Башкирии 23-летний Олег Бикмурзин

По словам близких, Олег Бикмурзин всегда был активным и жизнерадостным человеком, который не отступал от своих целей. Он был на хорошем счету и в школе, и колледже. В 2018 году молодой человек ушел служить в армию, а до частичной мобилизации работал вахтовиком.