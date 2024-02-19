На Южном Урале возбудили уголовное дело из-за массового отравления водой

Следственные органы Челябинской области возбудили уголовное дело по факту отравления питьевой водой людей и домашнего скота в поселке Смирновском Верхнеуральского района. Глава СК затребовал доклад о предварительных и окончательных результатах расследования, сообщила пресс-служба регионального следственного управления.
Ранее пользователи социальных сетей писали, что на минувшей неделе в поселке три дня не было воды из-за поломки скважины. Местные власти организовали подвоз воды, но после ее употребления 11 человек получили отравление, также погибло семь голов крупного рогатого скота.
Жители поселка утверждают, что воду им привезли в той же пожарной автоцистерне, которая ранее тушила загоревшийся экскаватор в золотодобывающем карьере неподалеку и заправлялась водой прямо на месте.