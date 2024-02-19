«Был судим более 10 раз»: Карманника-рецидивиста задержали в Петербурге

В Петербурге задержали карманника-рецидивиста. Его искали после заявления 19-летней местной жительницы. Она рассказала правоохранителям, что вечером 4 февраля у магазина на Невском проспекте из кармана ее куртки неизвестный вытащил мобильный телефон «Ксиаоми» за 30 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
— Вечером 17 февраля у дома на Воронцовском бульваре по подозрению в совершении преступления был задержан уроженец сопредельного государства, 42-летний хабаровчанин, проживающий в Мурино, — уточнили в ведомстве.
Оказалось, что мужчина работает в Северной столице грузчиком, а вечерами ворует у людей из карманов технику и сдает похищенное в ломбарды. При этом промышляет такими кражами он довольно долго и уже получил за это более 10 судимостей. Сейчас на него завели еще одно уголовное дело о краже.