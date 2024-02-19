«Был судим более 10 раз»: Карманника-рецидивиста задержали в Петербурге

Оказалось, что мужчина работает в Северной столице грузчиком, а вечерами ворует у людей из карманов технику и сдает похищенное в ломбарды. При этом промышляет такими кражами он довольно долго и уже получил за это более 10 судимостей. Сейчас на него завели еще одно уголовное дело о краже.