Восемь преступных группировок нейтрализовали в Казахстане — КНБ

«В рамках реализованной КНБ 17 февраля 2024 года совместно с МВД и при координации Генеральной прокуратуры операции в Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Туркестанской областях, области Жетысу и г. Шымкент нейтрализованы 8 группировок. Задержано 23 лица, среди которых приверженцы деструктивных религиозных течений. 17 лиц помещены в изолятор временного содержания, а к 6 применено обязательство о явке», — сообщили в КНБ.