Восемь преступных группировок нейтрализовали в Казахстане — КНБ

Восемь преступных группировок нейтрализовали в Казахстане, сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности.
«В рамках реализованной КНБ 17 февраля 2024 года совместно с МВД и при координации Генеральной прокуратуры операции в Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Туркестанской областях, области Жетысу и г. Шымкент нейтрализованы 8 группировок. Задержано 23 лица, среди которых приверженцы деструктивных религиозных течений. 17 лиц помещены в изолятор временного содержания, а к 6 применено обязательство о явке», — сообщили в КНБ.
Эти лица подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе пропаганде терроризма, похищении людей, вымогательстве, а также незаконном обороте наркотических средств и огнестрельного оружия.
В ходе 49 обысков изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, религиозная литература, денежные средства и наркотики.
К проведению операции в восьми регионах республики одновременно было привлечено порядка 250 силовиков.
Следственные мероприятия продолжаются. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.