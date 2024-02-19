В Уфе водитель сбил во дворе дома двух полицейских: дело передано в суд

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в ноябре прошлого года двое сотрудников полиции прибыли во двор многоквартирного дома в Уфе. Им поступила информация, что за рулем автомобиля марки «Шкода Йети» находится мужчина, числящийся в федеральном розыске.
"Заметив представителей правоохранительных органов, водитель попытался скрыться. Не выполнив законных требований выйти из автомобиля, совершил наезд на полицейских. В результате мужчины получили различные травмы, здоровью одного из них причинен вред средней тяжести.
Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело направлено в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.