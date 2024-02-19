В Уфе водитель сбил во дворе дома двух полицейских: дело передано в суд

Прокуратура Калининского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя по статье «применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей».