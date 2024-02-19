Новосибирца задержали по подозрению в незаконном обороте оружия

Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. У новосибирца дома нашли более 1000 боеприпасов и 800 заготовок, один револьвер, три пистолета, оборудование для изготовления оружия и запчасти, компьютер, заготовки стволов с нарезами и один нарезной карабин.