Новосибирца задержали по подозрению в незаконном обороте оружия

В Новосибирске сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали 53-летнего мужчину. Его подозревают в незаконном обороте оружия.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. У новосибирца дома нашли более 1000 боеприпасов и 800 заготовок, один револьвер, три пистолета, оборудование для изготовления оружия и запчасти, компьютер, заготовки стволов с нарезами и один нарезной карабин.
В результате полицейские возбудили уголовное дело. Мужчине грозит реальный срок до четырех лет. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
Патроны и самодельное оружие отправили на экспертизу. Расследование дела продолжается.