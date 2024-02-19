В Хабаровске мужчина убил невесту спортивными брюками

ХАБАРОВСК, 19 фев — РИА Новости. Житель Хабаровска отправится под суд за то, что задушил спортивными брюками свою невесту из-за ревности, сообщает прокуратура Хабаровского края в Telegram-канале.
По данным следствия, инцидент произошел 2 ноября прошлого года утром в квартире дома в Краснофлотском районе Хабаровска, 33-летнего хабаровчанина обвиняют по статье УК РФ «Убийство».
«Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире, в ходе конфликта на почве ревности с 23-летней невестой задушил ее спортивными брюками», — сообщает прокуратура.
Как рассказали в надзорном ведомстве РИА Новости, мужчина ранее сделал предложение «руки и сердца» девушке. Уголовное дело направлено в Краснофлотский районный суд Хабаровска.
СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО уточняет, что мужчина вину признал.