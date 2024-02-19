Пермяк устроил поножовщину в ночном клубе в Свердловской области

Пермяк приехал в Красноуральск работать монтажников. В ночь на 17 февраля он пошел в ночной клуб, где подошел к компании мужчин. Между ними начался словесный конфликт. Сперва пермяк покинул их, а потом вернулся с ножом и напал.
Полиция Красноуральска установила всех участников конфликта. Больше всех пострадал местный житель 1993 года рождения, он работает продавцом и имеет судимость за причастность к хищению автомобиля. С колото-резаной раной шеи и другими травмами он был помещен в реанимацию в состоянии комы, сообщает информационный портал E1.RU.
Нападавший пермяк также получил травмы, его госпитализировали в больницу Нижнего Тагила. Возбуждено уголовное дело «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением оружия».