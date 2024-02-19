Главе СКР доложат о деле об истязаниях в детсаду в Иркутской области

Главе СКР будет доложено о ходе расследования уголовного дела по факту истязания детей в детском саду Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.
— С ноября 2023 года по январь 2024 года в одном из дошкольных учреждений Слюдянского района работник жестоко обращалась с детьми. Она их регулярно избивала, — говорят в следственном комитете.
Теперь об установленных обстоятельствах произошедшего доложат руководителю СКР Александру Бастрыкину.
Ранее сообщалось, что шесть детей пострадали в ДТП в Иркутске и районе с 12 по 18 февраля.