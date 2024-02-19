ФСБ уничтожила агента СБУ, готовившего теракт против одного из политиков Запорожья

Видеокадры оперативной съемки ФСБ запечатлели, как хромающий мужчина с палочкой неожиданно, делая вид, что споткнулся, падает возле стоящего на улице автомобиля «Рено Логан» белого цвета и пытается что-то установить на днище машины под местом водителя. После этого он резко поднимается и уходит. Далее на видео показаны кадры попытки его задержания в частном доме и осмотра взрывного устройства с помощью робота-сапера.