ФСБ уничтожила агента СБУ, готовившего теракт против одного из политиков Запорожья

«Вскрыта и пресечена деятельность гражданина России Виталия Дятленко, завербованного Службой безопасности Украины и осуществившего в преддверии электорального цикла 2024 года подготовку террористического акта в отношении одного из политических деятелей Запорожской области», — сообщили в ЦОС. Теракт планировалось совершить с применением самодельного взрывного устройства, координировали деятельность и снабжали диверсанта взрывчатыми веществами сотрудники СБУ.
«При попытке задержания Виталий Дятленко оказал вооруженное сопротивление сотрудникам органов безопасности и ответными действиями был нейтрализован. Пострадавших среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов нет», — отметили в ФСБ.
По данным ЦОС, в ходе осмотра места происшествия обнаружен пистолет Макарова, патроны к нему и стрелянные гильзы. В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Видеокадры оперативной съемки ФСБ запечатлели, как хромающий мужчина с палочкой неожиданно, делая вид, что споткнулся, падает возле стоящего на улице автомобиля «Рено Логан» белого цвета и пытается что-то установить на днище машины под местом водителя. После этого он резко поднимается и уходит. Далее на видео показаны кадры попытки его задержания в частном доме и осмотра взрывного устройства с помощью робота-сапера.