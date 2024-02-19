Рабство детей в Улытау: Мажилисмен сделал заявление

Ерболат Сатыбалдин обратился с генеральному прокурору РК с просьбой призвать к ответственности приёмных родителей за совершение преступлений в отношении усыновлённых детей, сотрудников контролирующих социально уязвимых детей органов — за бездействие, руководителей медицинских и учебных заведений — за подготовку и приём фиктивных медицинских документов на детей. Депутат также обратился к Минздраву с просьбой незамедлительно принять меры по коррекции здоровья детей с учётом их длительного переутомления.