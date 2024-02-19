В Ростовской области за неделю произошло 62 пожара, погиб один человек

В Ростовской области за прошедшую неделю произошло 62 пожара. Информацию об этом указали в телеграм-канале пресс-службы донского управления МЧС России.
— Всего зарегистрировали 62 возгорания, было спасено четыре человека, произошел один смертельный случай, — говорится в сводке экстренного ведомства.
По данным МЧС, за прошедшие семь дней бригады выезжали на 31 ДТП. Помощь была оказана в 16 случаях, спасли двух человек. На водных объектах происшествий не было.
Жителей Дона просят всегда помнить об элементарных правилах безопасности. В частности, нужно быть предельно осторожными с огнем. Нельзя оставлять спички и зажигалки на виду у детей, также спасатели рекомендуют устанавливать в домах пожарные извещатели.