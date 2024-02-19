В Ростовской области за неделю произошло 62 пожара, погиб один человек

Жителей Дона просят всегда помнить об элементарных правилах безопасности. В частности, нужно быть предельно осторожными с огнем. Нельзя оставлять спички и зажигалки на виду у детей, также спасатели рекомендуют устанавливать в домах пожарные извещатели.