Главу центра оказания спецсоцуслуг осудили в области Улытау

АФМ расследовало дело о неоднократных тайных хищениях пенсий и пособий 29 недееспособных и нуждающихся в опеке престарелых лиц (инвалидов первой и второй группы) на сумму 32 миллиона тенге. Бывшую главу центра оказания спецсоцуслуг уличили в том, что с января 2019 года по февраль 2023 года она издала приказы о фиктивном совмещении должностей работниками учреждения и произвела им незаконные начисления на 12 миллионов тенге.