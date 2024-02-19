Глава СКР Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела омички, напавшей на внука

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, что произошло это днём пятницы, 16 февраля. 57-летняя женщина сначала несколько раз ударила 9-летнего внука молотком по голове. Затем взяла кухонный нож и ранила сначала свою 86-летюю мать, а потом себя.
В настоящий момент мальчик пришёл в себя, его готовят к переводу в общую палату. У напавшей на него бабушки состояние тяжёлое — она перерезала себе ярёмную вену.
Также ход расследование данного уголовного дела находится на контроле у прокуратуры.