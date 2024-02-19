Пушилин сообщил о большом количестве солдат ВСУ, сдавшихся в плен в Авдеевке

«Пленных достаточно большое количество. В общих чертах могу сказать, что противник вынужден был сдаваться, чтобы сохранить себе жизнь. И информации, которая у меня есть, это достаточно немалое количество», — сказал Пушилин.
Он подчеркнул, что более точную информацию при необходимости обнародует Министерство обороны РФ.
17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал президента РФ Владимира Путина о переходе города Авдеевка в Донбассе под полный контроль российской армии. В Минобороны РФ подчеркнули, что информация о продвижении российских войск не предавалась огласке до полного разгрома украинских сил.
По данным Минобороны, после взятия Авдеевки войска группировки «Центр» продолжают наступательные действия по дальнейшему освобождению Донецкой Нaродной Республики.
Авдеевка находится в 13 км к северу от Донецка. Согласно официальной информации, население Авдеевки на начало 2000-х годов — более 37 тыс. человек.