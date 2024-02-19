Представитель хуситов заявил, что силы ПВО сбили американский дрон MQ9

В движении «Ансар Алла» заявляли, что так они помогают палестинцам, а их действия не мешают свободе судоходства в Красном море. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали Вашингтон, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.