В Новосибирске эвакуировали посетителей ТЦ «Амстердам» из-за дыма

Посетителей ТЦ «Амстердам», расположенного на улице Геодезическая в Новосибирске эвакуировали из-за задымления в подвальных помещениях. Инцидент произошел днем в понедельник, 19 февраля. Об этом сообщили очевидцы происшествия в паблике «АСТ-54».
По их словам, очаг возгорания находился в районе склада супермаркета «Лента».
По данным ГУ МЧС по Новосибирской области причиной задымления стало короткое замыкание в серверной. Открытого горения не было.
До прибытия пожарных торговый центр самостоятельно покинули 40 человек. Поэтажная проверка торговых площадей показала, что в здании ТЦ задымления нет.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирске 6 человек эвакуировали из горящей многоэтажки.