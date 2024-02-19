В Новосибирске эвакуировали посетителей ТЦ «Амстердам» из-за дыма

Посетителей ТЦ «Амстердам», расположенного на улице Геодезическая в Новосибирске эвакуировали из-за задымления в подвальных помещениях. Инцидент произошел днем в понедельник, 19 февраля. Об этом сообщили очевидцы происшествия в паблике «АСТ-54».