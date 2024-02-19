«Вину признала»: в Новосибирске адвокат матери, выбросившей ребенка в мусорку, просит переквалифицировать статью

В Новосибирске сегодня 19 февраля избирают меру пресечения матери, выбросившей ребенка на мусорку. Известно, что ей 22 года и жила она в Колывани. Как передает из зала суда корреспондент КП-Новосибирск, прописки у нее нет.
— Ее родители выставили на продажу дом, поэтому с учета она снята, — сообщает наш корреспондент.
Также стало известно, что адвокат девушки просит переквалифицировать статью покушение на убийство малолетнего на менее тяжкую.
— Адвокат просит, чтобы дело было переквалифицировано на статью покушение на убийство матерью новорожденного ребенка, — отметил корреспондент.
Напомним, что ЧП произошло вечером 16 февраля. Девушка завернула ребенка в пакет и вынесла на мусорку. Младенца нашел местный житель и вызвал скорую помощь. К делу подключился СК. Они возбудили уголовное дело. Сейчас ребенок находится в больнице.