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«Вину признала»: в Новосибирске адвокат матери, выбросившей ребенка в мусорку, просит переквалифицировать статью

Адвокат матери, выбросившей ребенка на мусорку, просит переквалифицировать статью.
Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске сегодня 19 февраля избирают меру пресечения матери, выбросившей ребенка на мусорку. Известно, что ей 22 года и жила она в Колывани. Как передает из зала суда корреспондент КП-Новосибирск, прописки у нее нет.

— Ее родители выставили на продажу дом, поэтому с учета она снята, — сообщает наш корреспондент.

Также стало известно, что адвокат девушки просит переквалифицировать статью покушение на убийство малолетнего на менее тяжкую.

— Адвокат просит, чтобы дело было переквалифицировано на статью покушение на убийство матерью новорожденного ребенка, — отметил корреспондент.

Напомним, что ЧП произошло вечером 16 февраля. Девушка завернула ребенка в пакет и вынесла на мусорку. Младенца нашел местный житель и вызвал скорую помощь. К делу подключился СК. Они возбудили уголовное дело. Сейчас ребенок находится в больнице.