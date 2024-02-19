Полицейские вытащили из горящего дома мужчину в Хабаровском крае

Полицейские вытащили из горящего дома мужчину в Хабаровском районе, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
Пожар произошел вечером в селе Федоровка, в это время старший инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД России по Хабаровскому району майор полиции Татьяна Зырянцева ехала по служебным делам, когда заметила пламя. Она сразу же вызвала на место экстренные службы и позвала на помощь своего коллегу — участкового уполномоченного полиции ОМВД России по Хабаровскому району старшего лейтенанта полиции Сергея Галагана.
До приезда скорой мужчине была оказана первая помощь.
Здание сгорело дотла. Предполагается, что причиной пожара стала непотушенная сигарета либо использование неисправного электрообогревателя. Назначена пожарно-техническая экспертиза.
Сейчас мужчина находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.
Начальником УМВД России по Хабаровскому краю полковником полиции Андреем Шабашовым принято решение о поощрении сотрудников.