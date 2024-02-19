Полицейские вытащили из горящего дома мужчину в Хабаровском крае

Пожар произошел вечером в селе Федоровка, в это время старший инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД России по Хабаровскому району майор полиции Татьяна Зырянцева ехала по служебным делам, когда заметила пламя. Она сразу же вызвала на место экстренные службы и позвала на помощь своего коллегу — участкового уполномоченного полиции ОМВД России по Хабаровскому району старшего лейтенанта полиции Сергея Галагана.