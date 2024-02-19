Руководство теплоснабжающей компании из Приангарья обвинили в мошенничестве

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе прокуратуры Иркутской области, за период с 2020 по 2021 годы гендиректор теплоснабжающей организации вместе с её фактическим руководителем предоставляли в региональную службу по тарифам фиктивные договоры на поставку угля подконтрольными фирмами в Мамско-Чуйский район. Указанные в них цены превышали фактические на 30 процентов. На основании подложных документов компания получила субсидии на 43 миллиона рублей.