Бастрыкин поручил завести дело из-за нападения собак на детей в Иркутске

По информации от пресс-службы СК России, председатель Александр Бастрыкин поручил начать уголовное дело по факту нападения собаки на детей в Иркутске.
— СМИ и социальные сети сообщили о случившемся 13 февраля 2024 года в предместье Радищева, где собака несколько раз напала на школьников, причинив им телесные повреждения, — говорят в ведомстве.
Пострадавшие получили медицинскую помощь, в региональном СК уже начата проверка. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Иркутской области Анатолию Ситникову завести уголовное дело и представить отчет о результатах расследования.