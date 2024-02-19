Установили камеру и поставили забор: братья из Хабаровского края превратили свой дом в мини-завод по производству наркотиков

— В ходе задержания один из фигурантов попытался скрыть следы противоправной деятельности, воспламенив приготовленный для этой цели ацетон. Произошло возгорание на втором этаже дома, где располагалось производство запрещенных веществ. Однако полностью следы противоправной деятельности уничтожены не были, — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.