Установили камеру и поставили забор: братья из Хабаровского края превратили свой дом в мини-завод по производству наркотиков

В Хабаровском крае полицейские обнаружили крупную нарколабораторию. По подозрению в изготовлении запрещенных веществ в особо крупном размере задержали двоих братьев.
Мини-заводик находился в частном доме в селе Черная Речка. Оборудование и препараты ранее судимые мужчины заказали в интернете. К производству подошли серьезно: огородили здание, установили камеры видеонаблюдение и посадили сторожевых собак.
— В ходе задержания один из фигурантов попытался скрыть следы противоправной деятельности, воспламенив приготовленный для этой цели ацетон. Произошло возгорание на втором этаже дома, где располагалось производство запрещенных веществ. Однако полностью следы противоправной деятельности уничтожены не были, — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Во время обыска там нашли больше 10 килограммов запрещенного вещества, а в тайниках находилось еще 3,5 килограмма.
Заведено уголовное дело. Мужчин арестовали.