Два ребенка погибли и 36 получили травмы в ДТП на дорогах Приангарья с начала года

В Иркутской области с начала года произошло 37 ДТП с участием детей и подростков. В результате два ребенка погибло и еще 36 пострадало. Госавтоинспекция сообщает о том, что обеспокоена участившимися авариями с участием несовершеннолетних. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по региону.
Чаще всего дети травмируются в результате наездов. Таких случаев произошло 23, при этом 13 из них случились на «зебрах» из-за небрежности водителей. По неосторожности сами детей зарегистрировано шесть ДТП.
От столкновения машин один ребенок погиб и 22 несовершеннолетних пострадало. Как отмечают в ГИБДД, лишь в одном случае было нарушение правил перевозки детей.
Полиция призывает автомобилистов быть более осторожными при подъезде к пешеходным переходам, важно снижать скоростной режим и при необходимости остановиться, чтобы пропустить людей.