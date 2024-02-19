Два ребенка погибли и 36 получили травмы в ДТП на дорогах Приангарья с начала года

В Иркутской области с начала года произошло 37 ДТП с участием детей и подростков. В результате два ребенка погибло и еще 36 пострадало. Госавтоинспекция сообщает о том, что обеспокоена участившимися авариями с участием несовершеннолетних. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по региону.